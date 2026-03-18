Енергетики опублікували планові графіки відключення світла у Полтавській області на 19 березня.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 19 березня пов'язані з плановими та профілактичними роботами, повідомляє Politeka.net.

Про заплановані обмеження поінформували кілька територіальних громад регіону з посиланням на дані компанії «Полтаваобленерго».

Повідомляється, що енергетики опублікували оновлені графіки відключення світла у Полтавській області на 19 березня. Тимчасові перебої в постачанні світла проводяться з метою проведення технічного обслуговування та забезпечення стабільної роботи енергомереж.

З 8 до 19 години вимикатимуть електрику через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Обмеження триватимуть у таких населених пунктах:

с.Вільний Степ вулиці:

Вишнева (б. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 31),

Молодіжна (б. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 23, 24а, 28, 33),

Сонячна (б. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 25),

Степова (б. 1, 2, 6, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 28)

с.Крута Балка вулиці:

Василівська (б. 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 10, 12, 14, 15, 16, 16А, 18А, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 39),

Зелена (б. 4, 11, 13),

Квіткова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24А, 25, 27, 31, 32, 32А, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45),

Набережна (б. 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110, 112/2, 116, 122, 128, 130, 132, 134, 138),

Слобожанська (б. 19),

Тиха (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Українських повстанців (б. 42),

Шевченка (б. 4, 7, 7А),

Ювілейна (б. 6/47, 27а)

З 8 до 17 години триватимуть обмеження у селі Старі Санжари. Електрику вимкнуть на наступних вулицях:

Андрія Геращенка (б. 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),

пров.Багнянський (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15),

пров.Вузький (б. 1, 2, 3, 4, 5),

пров.Зелений (б. 1, 2, 4),

Катерини Мешко (б. 2, 3, 5, 7, 9, 10),

пров.Луговий (б. 2, 2-Б, 3, 4, 7, 8),

пров.Миколи Середи (б. 1, 15),

пров.Мирний (б. 4, 6),

пров.Молодіжний (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7а, 10, 12, 13),

Набережна (б. 1, 2, 5),

пров.Озерний (б. 1, 3),

Олександра Янка (б. 1, 2а, 5, 7),

пров.Решетника (б. 1),

пров.Річковий (б. 1, 2, 4, 5, 6а, 7, 8, 10),

пров.Сонячний (б. 2, 4),

Старосанжарська (б. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113а, 117, 119, 119-А, 121, 123, 125А, 127, 131, 133, 135),

пров.Травневий (б. 1, 2, 3, 5, 9),

пров.Тупий (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

Феофіла Булдовського (б. 2, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21),

пров.Яблуневий (б. 2, 3, 5)

З 8 до 16:30 електрика зникне через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ). Світла не буде в селі Городище за адресою:

вул.Молодіжна (б. 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 66).

