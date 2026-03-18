У пресслужбі «Рівнеобленерго» зазначили, що вже оприлюднено детальний перелік адрес, де цього дня можливі тимчасові перерви в електропостачанні.

У Рівненській області 19 березня у деяких населених пунктах регіону заплановані графіки відключення світла. Вони проводяться у межах обслуговування та модернізації енергомереж з метою підвищення надійності та стабільності електропостачання. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з переліком адрес, де відбудуться обмеження.

З 9 до 17 години знеструмлять село Квасилів. Обмеження будуть діяти в будинках за адресами:

Волинських чехів — 2А, 13, 14, 14Б, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 33-Б, 34, 35, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 9

Залізнична — 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Молодіжна — 32

Набережна — 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16-А, 17, 17а, 18, 19, 19а, 1А, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Нова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 34А, 36

Січових Стрільців — 2, 3

Також з 9 до 17 години додаткові графіки відключення світла в селі Ільпінь. Вони триватимуть на вулицях:

Береговий — 1, 4, 6, 11, 14, 2, 24, 28А, 3, 34А, 34Б, 3А, 4, 45, 47, 5, 51, 53, 7, 9, 15

Берегова — 1, 11, 14, 2, 24, 28А, 3, 34А, 34Б, 3А, 4, 45, 47, 5, 51, 53, 7, 9

Залізнична — 1, 1А, 2, 2а, 3, 3А, 5, 6, 10, 12, 16, 18

Комунарів — 1Б, 26, 36

Квасилівська — 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 25, 27

Солов’їна — 1В, 1а, 44, 44А, 46а, 5А

У населеному пункті Великий Олексин з 09:00 до 17:00 мешканці залишаться без електропостачання на окремих вулицях:

Весняна — 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 9, 79

Заводська — 4

Зелена — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 22, 24А

Кам'яна — 31

Л.Українки — 2, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 3А, 5, 6, 7, 8, 9

Нова — 9

Промислова — 2

Шевченка — 29, 33, 34А, 34Б, 35, 36, 37, 39, 39А, 44

До того ж, в місті Здолбунів світло буде вимкнене з 09:00 до 17:00 на конкретних адресах:

Шевченка — 2А

Олени Пчілки — 43

Останні новини України:

