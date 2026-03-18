У 2026 році завершення опалювального сезону в Харкові відбуватиметься поступово.

Рішення про завершення опалювального сезону в Харкові ухвалюється на місцях і залежить від погодних умов, пише Politeka.net.

Станом на зараз точну дату завершення опалювального сезону у Харкові у 2026 році ще не визначено. Таке рішення ухвалюється на місцевому рівні та залежить передусім від погодних умов.

Зазвичай подачу тепла припиняють після того, як середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль перевищує +8 °C. Водночас реальні строки можуть змінюватися через технічний стан енергетичної інфраструктури або інші ризики.

Якщо погода залишається прохолодною, опалення в будинках можуть залишити на довший період. Водночас у разі аварійних ситуацій чи технічних проблем можливі й більш ранні часткові відключення.

Минулого року завершення опалювального сезону у Харкові та області визначали відповідно до розпорядження №243, яке підписав начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Документ передбачав, що рішення ухвалюється з урахуванням кліматичних умов, будівельних норм, правил експлуатації теплових установок і мереж, а також державних санітарних вимог.

При цьому опалення не вимикали раніше, ніж середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль перевищувала позначку +8 °C. Такий підхід дозволяє місцевій владі та громадам самостійно визначати оптимальний час завершення опалювального сезону.

Ймовірно, що і у 2026 році відключення тепла в Харкові відбуватиметься поступово, орієнтуючись на погодні умови та технічні можливості системи теплопостачання, як це було і торік.

Останні новини України:

