Найпомітніше подорожчання продуктів в Одесі сталося на три популярні товари.

Перші тижні березня підтвердили тенденцію, яка вже кілька місяців відчутно впливає на сімейні бюджети українців, а саме Подорожчання продуктів в Одесі, пише Politeka.net.

Ми провели моніторинг цін на сайті Мінфіну та з'ясували, що виросло в ціні найбільше.

Продукти харчування демонструють системне зростання цін. Найпомітніше подорожчання продуктів в Одесі сталося на свинину, молочні продукти та фрукти.

Свинина грудинка: ціни зростають

Середня ціна свинини грудинки у березні становить 212,23 грн за кілограм. У лютому середня вартість була 210,69, що означає невелике, але відчутне зростання.

Ціни по супермаркетах значно різняться. Найдешевшу свинину пропонує Metro — 202,80, Auchan — 204,90, а найдорожче — Megamarket за 229. Різниця між крайніми пропозиціями сягає 26 гривень, що для тих, хто регулярно купує м’ясо, перетворюється на відчутну переплату.

Кефір Селянський 2,5%: молочна продукція дорожчає

Середня ціна кефіру в березні становить 69,85 грн за 950 мл. У лютому вона була на рівні 62,36. Зростання склало понад 7 гривень.

Різниця між магазинами значна: Auchan пропонує кефір за 58,50, Novus — 64,99, Megamarket — 69,40, а Metro встановив найдорожчу ціну — 86,50. Навіть серед молочних продуктів економія залежить від обраної торговельної мережі.

Банани: фрукти додають у вартості

Навіть популярні фрукти поступово додають до витрат українських родин. Середня ціна бананів у березні становить 73,30 грн за кілограм, тоді як у лютому була 69,17. Найдешевші банани зараз у Metro — 69,50, Novus пропонує їх за 70,89, Auchan — 72,90, а Megamarket утримує найдорожчу позицію — 79,90.

