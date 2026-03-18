Доплати для пенсіонерів у Київській області мають допомогти літнім громадянам частково покривати витрати на догляд і щоденні потреби.

Доплати для пенсіонерів у Київській області почали нараховувати відповідно до змін, передбачених законом «Про Держбюджет-2026», повідомляє Politeka.

Розмір надбавки для громадян поважного віку, які потребують стороннього догляду, зріс до 1038 гривень. Підвищення стало можливим після збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2595 гривень. Порівняно з минулим роком підтримка зросла на 93,6 гривні.

Право на таку виплату мають люди старші 80 років, яким потрібен регулярний медичний нагляд і які не мають працездатних родичів для щоденної підтримки. Надбавку також можуть отримати громадяни, що не оформлювали пенсію за інвалідністю чи інші соціальні виплати.

Для призначення коштів необхідно пройти лікарсько-консультативну комісію. Після медичного огляду громадянин отримує висновок та подає заяву до Пенсійного фонду разом із пакетом документів.

Серед необхідних паперів — паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок про потребу у догляді, а також підтвердження відсутності інших виплат за інвалідністю. Після перевірки даних відповідна сума призначається у встановленому порядку.

Фахівці радять заздалегідь уточнювати графік роботи комісії та готувати документи, щоб уникнути затримок під час оформлення. Це особливо важливо для людей, які проживають самостійно та потребують додаткової підтримки.

У Пенсійному фонді також радять звертатися за консультаціями до місцевих відділень, щоб уточнити умови оформлення та уникнути можливих затримок із нарахуванням.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: як скориговано нові ціни.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: хто отримає додаткові виплати в лютому.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Києві: на яких маршрутах зросли ціни.