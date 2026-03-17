Прогноз погоди з 18 по 27 березня в Харкові передбачає щоденні зміни температури, хмарності та опадів, тож розповідаємо про це більше.

Прогноз погоди з 18 по 27 березня в Харкові відображає загальні тенденції, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди з 18 по 27 березня у Харкові надали на сайті sinoptik.ua.

18 березня у місті буде переважно похмуро. Удень прогнозується дрібний дощ, який ближче до вечора припиниться. Температура повітря вдень становитиме близько +5°, уночі знизиться до +1° або +2°.

19 березня збережеться хмарність, без опадів. Денна температура сягатиме приблизно +7°, у нічні години очікується близько +2°.

20 березня також пройде під хварним небом. Удень повітря прогріється до +8°, уночі температура становитиме близько +3°. Значних опадів не прогнозують.

21 березня у місті утримається суцільна хмарність. Денна температура підніметься до +11°, нічна залишатиметься на рівні +3°.

22 березня атмосфера буде похмурою, проте без опадів. Удень прогнозують близько +10°, у нічний час близько +3°. Увечері можливі короткі прояснення.

23 березня стане ясним днем. Хмарність практично не спостерігатиметься. Температура повітря вдень становитиме приблизно +11°, уночі близько +2°.

24 березня у місті вдень з’являться хмари, які до вечора можуть розсіятися. Денна температура досягатиме +12°, нічна становитиме близько +3°.

25 березня з ранку до вечора знову очікується хмарна атмосфера. Температура повітря вдень підніметься до +15°, уночі становитиме близько +7°. Без опадів.

26 та 27 березня у місті переважатиме хмарність протягом усього дня. Денна температура триматиметься на рівні приблизно +15°, нічна становитиме близько +7°.

Прогноз погоди з 18 по 27 березня в Харкові, який демонструє переважно сухі умови з поступовим підвищенням температури.

Останні новини України:

