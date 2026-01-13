Експерти радять мешканцям фіксувати показники лічильників, щоб пом’якшити вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області на сімейний бюджет.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області набрало чинності у місті Рені з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Місцева рада затвердила нові розцінки для централізованого водопостачання та водовідведення.

Зміни пояснюють зростанням мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та вартості електроенергії. Кубометр води тепер коштує 38,87 гривні, що на 7,2% більше попередньої суми. Каналізаційні послуги підвищили до 47,62 грн, на 17,4% вище, ніж раніше.

У КП «Водоканал» Ренійської міської ради зазначили, що старі тарифи покривали лише 91% реальних витрат. Додаткове навантаження створили підвищення зарплат, витрати на енергію та соціальні коригування. Протягом року підприємство планує подати понад 478 тисяч кубометрів води та прийняти близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Варто також зауважити, що місцеві експерти радять мешканцям фіксувати показники лічильників, економно користуватися ресурсами та планувати споживання, щоб пом’якшити вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області на сімейний бюджет.

Громада закликає місцевих жителів регулярно перевіряти офіційні повідомлення, а також своєчасно оплачувати свої рахунки. Додатково доступні пільги та субсидії для соціально вразливих груп, що допомагає зберегти фінансову стабільність домогосподарств.

Мешканцям рекомендують враховувати нові ставки під час планування щомісячних витрат, щоб уникнути непередбачених фінансових труднощів та забезпечити безперебійну роботу водопостачання і каналізаційної мережі.

