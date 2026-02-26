Графіки відключення світла у Запоріжжі та області на 27 лютого охоплять окремі райони.

Українців попередили про додаткові графіки відключення світла у Запоріжжі та області, що будуть введені 27 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі та області на 27 лютого вводяться через планові та профілактичні роботи, які будуть проводити енергетики. Проте вони охоплять лише окремі адреси. В Запоріжжі світло вимикатимуть з 9:30 до 15:30 години на таких вулицях:

Вознесенівська: 4, 8-12

Вузівська: 21, 23, 25, 25А, 27А, 28

Дунайська: 3, 3А

Електролізна: 15-31, 31А, 26-30

Івана Огієнка (Гастелло): 11-19, 21А, 10-20, 25-39, 34, 36, 40, 44, 41, 43, 43А, 41А, 41Б, 43Б

Нижньодніпровська: 5/2

Пластова (Немировича-Данченка): 51-69, 48-56

Сумська: 1-5, 2-8

В Запорізькій області також будуть діяти додаткові вимкнення. Вони триватимуть з 00:00 до 15:45 години в наступних населених пунктах:

с. Преображенка вулиці:

Титова — 1а, 1б, 1г, 1Е, 1ж, 1к, 3, 3а/1;

Кооперативна — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, 43Б, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 67, 71, 75, 77, 81, 83;

Сосновий бор — 1-Е, 2, 4, 5, 8, 10, 17, 34, 40;

пров. Грязнова — 1б, 9а;

пров. Дачний — 3;

пров. Лісовий — 20.

с. Таврійське вулиці:

Берегова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65;

Ветеринарна — 1, 2, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 20, 20а, 21, 23, 25а;

Залужна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21, 23, 25;

Запорізька — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 31, 31а, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59б, 61, 61а, 62, 63, 63а, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73а, 74, 75, 75а, 76а, 77, 78, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 382;

Квіткова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31;

Надії — 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 46;

Степна — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 59а, 67, 69;

пров. Карпатський — 1, 1а, 2;

пров. Піщаний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16;

пров. Річний — 1;

пров. Тихий — 1, 2, 3;

пров. Шевченка — 1, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14.

