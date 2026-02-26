У зв’язку зі зниженням пасажиропотоку впроваджується новий графік руху поїздів в Одеській області.

Новий графік руху поїздів в Одеській області вводиться компанією-перевізником "Укрзалізницею", зміни триватимуть з березня, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" у Фейсбук.

У зв’язку зі зниженням пасажиропотоку та з метою оптимізації експлуатаційних витрат у березні–квітні 2026 року запроваджується новий графік руху окремих приміських поїздів в Одеській області. Частина рейсів у визначені дати не здійснюватиме перевезення пасажирів.

У такі дні березня 2026 року – 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 та 31 березня не курсуватимуть поїзди:

№ 6254 Одеса-Головна (10:50) – до Подільська (14:42)

№ 6274 з Подільська (14:44) – Помічна (19:30)

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 березня та 1 квітня 2026 року буде скасовано рейси:

№ 6273 Помічна (06:20) – до Подільська (11:27)

№ 6257 Подільськ (11:29) – Одеса-Головна (15:24)

№ 7710 Одеса-Головна – Одеса-Застава І

Звертаємо увагу пасажирів, що зміни мають тимчасовий характер і пов’язані з необхідністю раціонального використання рухомого складу та ресурсів залізниці.

Альтернативні рейси, якими можна скористатися:

№ 6270 Одеса-Застава І (03:45) – Подільськ (06:56)

№ 6272 Подільськ (06:58) – Помічна (11:37)

№ 6275 Помічна (13:20) – Подільськ (18:11)

№ 6277 Подільськ (18:13) – Одеса-Головна (21:59)

Ці поїзди продовжать курсувати відповідно до чинного розкладу та можуть стати зручною альтернативою для планування поїздок у зазначені дні.

Просимо пасажирів заздалегідь ознайомлюватися з актуальним розкладом руху та враховувати тимчасові зміни під час організації подорожей. Детальну інформацію щодо руху приміських поїздів можна отримати у довідкових службах залізничних вокзалів або на офіційних інформаційних ресурсах залізниці.

