Завдяки новому графіку руху транспорту у Львові мешканці громади отримають швидший і зручніший доступ до міських та приміських маршрутів.

У Львові оголосили про запуск двох нових маршрутів, що відображають новий графік руху транспорту та з’єднуватимуть місто з населеними пунктами громади, повідомляє Politeka..

Маршрут №80 курсуватиме зі Львова до Дублян, а №90 з’єднає Рясне-1 із селами Рясне-Руське, Підрясне та мікрорайоном Левандівка. Рішення ухвалили 26 лютого на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Коли маршрути почнуть працювати

Автобуси вийдуть на лінії після погодження паспортів об’єктів поліцією та завершення конкурсу з визначення перевізника. Планується, що конкурс оголосять уже у березні.

«Ми продовжуємо інтегрувати громади у єдину транспортну мережу. Це дозволить мешканцям користуватися безготівковою оплатою через систему ЛеоКарт, пільговими поїздками та якісним сервісом», — повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Особливості маршрутів

Маршрут №80 замінить приміський автобус №180а, який припиняє роботу з березня через розірвання договору ЛОВА з перевізником. Головна зміна — кінцева зупинка у Львові: автобуси зупинятимуться на площі Різні замість вул. Зернової.

Маршрут №90 вже був внесений у мережу, але досі не функціонував. Тепер він обходитиме проблемний лівий поворот на перехресті вулиць Сяйво та Рудненської, рухаючись через вулиці Широку та Суботівську. Автобуси будуть великого класу, що підвищує комфорт пасажирів.

Подальші плани

Крім того, у Львівській громаді готуються до запуску маршрутів №64 (Рясне-Руське — Брюховичі), №65 (вул. Під Голоском — Винники) та №67 (вул. Шпитальна — Брюховичі). Конкурси на маршрути №64 та №65 вже проводили, але перевізники тоді не зголосилися.

