Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що минулого року США голосували проти резолюції про засудження агресії рф, цього ж утрималися, тому що працює тиск світу, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Голосування у річницю 24 лютого щодо резолюції ООН із засудженням російської військової агресії, з вимогою до росіян вивести всі війська з окупованих територій, з визнанням територіальної цілісності та суверенітету України. Цю резолюцію вже другий рік поспіль намагаються заблокувати США», – зазначає Михайло Шейтельман.

Минулого разу, нагадує він, США висунули альтернативну резолюцію, яку всі заблокували, а цього разу вони вирішили діяти скальпелем, тобто домогтися, щоби з резолюції, за яку йде голосування щороку, виключили територіальну цілісність України. Тобто констатує експерт, американці вже хочуть і наш Донбас, і нашу ЗАЕС.

«Але не прокотило знову, тільки цього разу не прокотило дуже боляче для американців. Минулого року американці проголосували проти резолюції про визнання агресивної війни, окупації тощо. Тоді Америка проголосувала проти разом із Ізраїлем та ще деякою кількістю країн: Іран, Північна Корея тощо. А що ж сьогодні? Америка не наважилася проголосувати проти цієї резолюції, утрималася. Тобто все-таки світовий і громадський тиск на Америку спрацював. Американцям не комільфо сидіти разом в одному човні з іранцями», – коментує Михайло Шейтельман.

Як він розповідає, за резолюцію проголосували 107 країн, на боці росії вже не виявилося ні США, ні Ізраїлю, але в списку ворогів все одно залишилися Білорусь, Північна Корея, Іран, Куба, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея, Малі, Судан, Нікарагуа та Нігер, втримався, багато-багато інших, а утрималися Китай, Вірменія, Індія, Казахстан, ОАЕ та багато інших.

