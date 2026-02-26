Загалом робота для пенсіонерів в Одесі дозволяє обирати між логістичним і торговельним напрямками.

Робота для пенсіонерів в Одесі охоплює різні напрямки зайнятості та дає можливість обрати формат із зручним графіком, повідомляє Politeka.

У місті з’являються нові пропозиції для людей старшого віку, які прагнуть стабільного доходу. Платформа work.ua публікує оголошення з різним навантаженням і вимогами, що дозволяє швидко знайти підходящий варіант.

ТОВ «Леко-Лайн Груп» шукає водія-експедитора із заробітком 30 000 гривень. Обов’язки включають доставку молочної та ковбасної продукції, розвантаження авто, підготовку звітності й виконання доручень керівництва. Компанія надає Mercedes Sprinter 313 та 513, забезпечує підвезення до місця старту маршруту й пропонує знижки на власний асортимент. Графік — шість днів на тиждень, неділя вихідна.

Ще одна можливість — касир у мережі «Сільпо» на Лиманці, Архітекторська. Працівники обслуговують покупців, контролюють маркування, здійснюють зважування та беруть участь у викладці продукції. Оплата становить 24 300–25 400 гривень. Передбачене офіційне оформлення, адаптація та підтримка колективу.

У Пересипському районі доступна позиція продавця за вітрину в «Сільпо». До обов’язків належать приготування напоїв, консультації відвідувачів і підтримка порядку. Заробіток — 24 400–25 500 гривень. Працівникам пропонують соціальні гарантії, навчальні програми та бонуси на спорт і мовні курси.

Загалом робота для пенсіонерів в Одесі дозволяє обирати між логістичним і торговельним напрямками, поєднувати зайнятість із повсякденними справами та залишатися активними у професійному середовищі.

