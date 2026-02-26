Робота для пенсіонерів у Запоріжжі дає можливість обрати посаду з прийнятним рівнем відповідальності, поєднувати зайнятість із особистими справами та залишатися соціально активними.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі залишається затребуваною, адже місто пропонує стабільні вакансії з офіційним працевлаштуванням і гнучкими умовами, повідомляє Politeka.

Кількість пропозицій із різними графіками та помірним навантаженням зростає. Люди старшого віку можуть обрати формат зайнятості відповідно до власного самопочуття та досвіду. Оголошення регулярно з’являються на платформі work.ua.

Мережа автозаправних комплексів OKKO відкрила набір продавців-касирів із доходом близько 22 тисяч гривень на місяць. Працівникам гарантують офіційний контракт, оплачувані лікарняні, 24 календарні дні відпустки та своєчасні виплати. Додатково передбачене медичне страхування з можливістю обстежень і амбулаторного лікування.

Сервісний центр побутової техніки «Молько» пропонує позицію менеджера з оплатою 20–26 тисяч гривень. Обов’язки включають прийом і видачу обладнання, організацію доставки та роботу в системі 1С. Графік — п’ятиденний із чергуванням у суботу до 15:00. Новачків навчають безпосередньо на місці.

У виробничому секторі ТОВ «МІК» запрошує кравців до експериментального цеху. Заробіток становить 35–40 тисяч гривень. Фахівці працюють із готовими лекалами, виготовляють спецодяг і текстильну продукцію. Від кандидатів очікують уважності та практичних навичок.

Загалом робота для пенсіонерів у Запоріжжі дає можливість обрати посаду з прийнятним рівнем відповідальності, поєднувати зайнятість із особистими справами та залишатися соціально активними. Нові варіанти з’являються регулярно, що розширює вибір для людей поважного віку.

