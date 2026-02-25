Подорожчання проїзду в Кіровоградській області стосується мешканців одного з міст регіону, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області офіційно зачепило Олександрію, де під час засідання виконкому ухвалили рішення про зміну тарифів на перевезення пасажирів, повідомляє Politeka.

Інформацію про подорожчання проїзду в Кіровоградській області оприлюднили на сайті Олександрійської міської ради.

Як пояснили в управлінні економіки, причиною перегляду вартості стали економічні чинники. Йдеться про зростання мінімальної заробітної плати працівників більш ніж на 30% та ріст цін на запчастини більш ніж на 50%.

У міськраді зазначили, що без коригування тарифу перевізнику було б складно забезпечувати стабільну роботу транспорту. До цього часу у межах Олександрії вартість поїздки становила 12 гривень, а до селища Олександрійського пасажири платили 18 гривень.

Востаннє тариф переглядали у 2022 році. А після подорожчання у межах міста на маршрутах №№ 81/2, 81/3, 81/4 проїзд коштує 15 гривень.

До селища Олександрійського в Кіровоградській області ціна виросла до 20 гривень. Нові розцінки почали діяти з 9 лютого.

Підняття тарифів відбулося після того, як перевізник подав свої розрахунки до міської влади. Послуги з перевезення в Олександрії надає міське підприємство «Олександрійський транспорт».

Підприємство запропонувало встановити тариф понад 19 гривень за поїздку містом та 27 гривень до селища Олександрійське. Після цього управління економіки провело обстеження пасажиропотоку та перевірило подані розрахунки.

За результатами аналізу економічно обґрунтований тариф визначили на рівні 15,95 гривні по місту та 21,30 гривень до селища Олександрійське. Комісія з розгляду пропозицій перевізників округлила ці суми та запропонувала варіант, який і підтримав виконком.

