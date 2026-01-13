Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області дозволить стабільно підтримувати роботу системи.

У Волинській області запроваджено підвищення тарифів на комунальні послуги, повідомляє Politeka.

Стосується це Луківської громади, інформують на сторінці у Фейсбук.

З січня 2026 року мешканці Луківської громади платитимуть більше за воду та водовідведення, повідомляє місцева рада. Рішення ухвалили виконавчий комітет та КП «Комунальник» на засіданні 11 грудня 2025 року.

За новими цінами, кубометр централізованого водопостачання коштуватиме 30,97 грн, водовідведення – 20,99 грн. Разом з ПДВ обслуговування однієї особи на місяць обійдеться в 280,58 грн, що на 21% більше, ніж раніше.

Начальник КП Андрій Клепач зазначив, що зміни зумовлені необхідністю привести тарифи до економічно обґрунтованого рівня та покрити витрати на електроенергію, ремонт мереж і матеріали.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області дозволить стабільно підтримувати роботу системи водопостачання та каналізації, забезпечуючи безперебійну подачу ресурсів усім мешканцям.

Міська влада радить громадянам заздалегідь ознайомитися з новими розрахунками та, у разі потреби, звертатися до адміністрації КП для отримання детальних роз’яснень.

Крім того, на Волині також дорожчає проїзд у транспорті.

Мешканці області зазначають, що ціни зростають поступово, проте стабільно, відчутно б’ючи по сімейних бюджетах. Волинянка розповіла, що поїздка до села Ярославичі подорожчала з 50 до 60 гривень: «Один раз підняли, другий — і вже помітно».

Водночас частина маршрутів поки тримає старі тарифи, визнають водії, «на чесному слові», адже пасажирів ще вистачає.

