Завершення опалювального сезону 2026 в Миколаївській області нагадує мешканцям про важливість контролю за витратами та підготовки до вимкнення тепла у своїх домівках.

Завершення опалювального сезону 2026 в Миколаївській області у 2026 році регламентується постановою Кабінету Міністрів №830 від 21 серпня 2019 року, повідомляє Politeka.

Точна дата відключення тепла не встановлена документом. Подачу припиняють, коли середньодобова температура протягом трьох діб стабільно перевищує +8 °C.

Це дозволяє перевести котельні та мережі у літній режим без різких перепадів температури у житлових будинках і соціальних об’єктах. Завдяки такому підходу забезпечується безпечний та плавний перехід до теплої пори року.

Під час завершення опалювального сезону в Миколаївській області мешканцям радять перевіряти стан батарей, вентиляційних решіток та контролювати температуру у приміщеннях. Планування провітрювання допомагає підтримувати комфортний рівень вологості та уникати надмірного охолодження.

Також важливо слідкувати за показниками лічильників та своєчасно передавати дані у тепломережу, щоб уникнути непорозумінь і забезпечити ефективний обігрів житла.

Нагадаємо, що минулий опалювальний сезон 2024/2025 завершився у квітні 2025 року. Остаточне відключення тепла відбувалося за рішенням місцевої влади з урахуванням погодних умов та стану мереж.

Фахівці рекомендують розташовувати меблі та штори так, щоб не блокувати теплові потоки, перевіряти ущільнювачі на вікнах і дверях та використовувати термостати для підтримки комфортної температури.

Експерти наголошують, що під час поступового вимкнення батарей слід уважно контролювати мікроклімат у помешканнях, забезпечувати рівномірний розподіл тепла та підтримувати оптимальний рівень вологості. Це дозволяє зменшити втрати тепла та уникнути дискомфорту для мешканців.

