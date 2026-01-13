Новий графік руху транспорту в Одесі спрямований на підвищення доступності та комфорту пересування.

В Одесі запровадили новий графік руху транспорту в межах соціального автобусного маршруту, повідомляє Politeka.

У місті стартував безоплатний маршрут «Застава-1 – парк ім. Тараса Шевченка», який дублює тролейбус №3 і обслуговується двома автобусами, повідомляє Одеська міська рада.

Автобуси курсують за напрямком ключових соцточок, забезпечуючи доступ до освітніх, медичних та культурних закладів. Міська влада наголошує, що новий графік руху транспорту в Одесі спрямований на підвищення доступності та комфорту пересування для жителів.

Крім нового напрямку, у місті продовжують працювати інші соціальні автобусні лінії. Частина транспорту надана в рамках проєкту Міністерства розвитку громад «Пліч-о-пліч: згуртовані громади».

З 12 січня відкрився інформаційний центр, де мешканці можуть отримати довідки щодо схем руху, часу курсування та графіків соціальних маршрутів. Центр працює з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 20:00, а звернення приймають за телефонами (048) 717-54-54 і (048) 717-54-77.

Диспетчери радять пасажирам планувати поїздки заздалегідь та стежити за оновленнями графіків, щоб скористатися соціальними автобусами максимально ефективно.

Крім того, в Одеській області повідомляли про подорожчання проїзду.

Від 10 січня квиток на №560 коштує 200 гривень замість 160, що означає збільшення вартості на 40 гривень. Пасажири зазначають, що такий підвищений тариф помітно вплине на їх гаманці.

Незважаючи на це, представники перевізника пояснюють, що підвищення тарифу пов’язане з ростом витрат на паливо та обслуговування автобусів, а також необхідністю підтримувати безпечну та своєчасну роботу маршруту.

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: що буде коштувати на 30 відсотків більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога в Одеській області: як отримати понад 6 тисяч гривень.