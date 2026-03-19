Графіки відключення світла у Вінницькій області на 20 березня відбудуться за окремими адресами.

У Вінницькій області на 20 березня заплановані тимчасові відключення світла через проведення планових профілактичних робіт у регіоні, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про майбутні обмеження оприлюднили на офіційному сайті «Вінницяобленерго».

Зазначається, що відключення світла у Вінницькій області на 20 березня відбудуться у визначені години, що дає змогу мешканцям завчасно спланувати свої справи та врахувати можливі тимчасові перебої з електропостачанням. Такий підхід дозволяє мінімізувати незручності та забезпечити стабільну роботу енергомереж у подальшому.

З 8 до 17 години триватимуть обмеження в селі Очитків, проте світло зникне лише в будинках за адресами:

Ватутіна: 5

Дмитра Громлюка: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 32

Калинова: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14

Космонавтів: 1, 2

Кринична: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 32, 35, 37

Кузнецова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34

Лесі Українки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20

Молодіжна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 31, 32

Незалежності: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 41, 41А, 42, 45

Прибережна: 1, 1А, 2, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25

Садова: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18

Шкільна: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22

20.03.2026 року з 8 до 17 години діютимуть обмеження в смт Кожанка. Вони охоплять такі адреси:

Захисників Маріуполя: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32

Лісова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Партизанська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Центральна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29

Шкільна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 31А, 32, 38, 39

Щорса: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 30

пров. Затишний: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

пров. Селянський: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 20

Електрику також вимикатимуть у селі Люлинці. Знеструмлені будуть будинки, що розташовані за адресами:

Космонавтів: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 21А, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30

Миру: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23

Перемоги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 21А, 22, 23, 25, 27, 28

Польова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Садова: 1, 2, 3, 4, 6

Сонячна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

