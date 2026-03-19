Теплопостачальні підприємства завершать лпалювальний сезон у зв’язку з очікуваним потеплінням в Волинській області.

Прийнято рішення про терміни завершення опалювального сезону в Волинській області, повідомляє Politeka.net.

Про це говорили на засіданні виконкому міської ради.

У Луцькій громаді опалювальний сезон завершать після того, як середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль перевищуватиме +8°C. Відповідне рішення ухвалили 18 березня на засіданні виконавчого комітету, повідомили у Луцькій міській раді.

"Після підвищення протягом трьох діб середньодобової температури повітря вище +8°C теплопостачальні підприємства, виробники та виконавці послуг з теплопостачання у нашій громаді припинять опалювальний сезон", - йдеться в повідомленні.

Згідно з прийнятою ухвалою, теплопостачальні підприємства припинять подачу тепла у зв’язку з очікуваним потеплінням в Волинській області. Таке рішення було прийняте з урахуванням прогнозу погоди, який свідчить про стабільне підвищення температури у Луцьку.

Нагадаємо також, що відповідно до урядової постанови №1267, нинішній опалювальний сезон триває з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Але це не означає, що опалення в будинках не вимикатимуть саме до цієї дати.

Попри те, що нормативні документи визначають 31 березня як орієнтовну дату завершення опалювального сезону, місцева влада має право змінювати ці строки. Зокрема, тепло можуть відключити раніше, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль перевищуватиме +8°C.

Разом із тим у закладах освіти та медицини опалювальний період у Волинській області можуть продовжити за окремими рішеннями громад, особливо у разі різкого похолодання у квітні.

