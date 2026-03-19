У Чорткові планують запустити автобус №15, а новий графік руху транспорту в Тернопільській області поповниться ще одним сполученням між житловими кварталами та важливими об’єктами, передає Politeka.

Маршрут має поєднати Золотарку, Кадуб, центральну частину міста, автостанцію та медичні установи.

Про появу нового рейсу повідомили у міській раді. Там пояснили, що конкурс на визначення перевізника вже відбувся. Переможцем стало комунальне підприємство «Чортків міськтранс». Після рішення виконавчого комітету сторони підпишуть договір, а вихід автобуса на лінію очікують наприкінці березня.

За попереднім планом, маршрут №15 у прямому напрямку пролягатиме від Золотарки через СЕ «Борднетце», «Любисток», школу №5, АТП-16142, Поліклініку, Педагогічний коледж, Центр, вулицю Гончара, Площу Слави до автостанції.

У зворотному напрямку транспорт рухатиметься від автостанції через Площу Слави, Педагогічний коледж, Центр, Пошту, Поліклініку, магазини «Стрілець» і «Європа», СЕ «Борднетце» до Золотарки.

У мерії пояснюють, що поява нового рейсу має покращити сполучення між мікрорайонами та лікувальними установами. Раніше прямого громадського сполучення з лікарнею для цих частин міста не було.

Точний розклад оприлюднять після підписання угоди з перевізником. Очікується, що новий графік руху транспорту в Тернопільській області допоможе мешканцям швидше діставатися медичних закладів, навчальних установ та автостанції.

Крім того, в Тернопільській області ввели нову систему оплати за проїзд. Пасажири тепер можуть сплачувати проїзд картками або спеціальними пільговими носіями.

