Обмеження руху транспорту у Вінниці запровадять на одній із центральних вулиць міста через проведення будівельних робіт.

Обмеження руху транспорту у Вінниці стосуватиметься ділянки вулиці Театральної, повідомляє Politeka.

Відповідну інформацію оприлюднили на сайті міської ради, уточнивши деталі щодо термінів і умов організації руху на цій території.

Як йдеться у повідомленні, повного перекриття дороги не передбачається, однак проїзд авто буде ускладнений через роботу техніки.

Водіям доведеться враховувати тимчасові обмеження руху транспроту в Вінниці, які вводитимуть безпосередньо під час виконання робіт.

Водночас, обмеження руху транспорту у Вінниці організують таким чином, щоб залишати щонайменше одну смугу для проїзду. Це дозволить уникнути повної зупинки транспортного потоку, але не виключає можливих заторів у години пік.

На місці проведення робіт комунальне підприємство КП "СМЕД ОДР" встановить відповідні дорожні знаки та технічні засоби, щоб попередити водіїв і забезпечити безпеку.

Міська влада закликає водіїв заздалегідь планувати свої маршрути та враховувати зміни, щоб уникнути затримок у дорозі. Особливо це стосується тих, хто регулярно користується відповідною ділянкою, адже роботи триватимуть тривалий період.

У міській раді розповіли, що незручності охоплять вулицю Театральну від перехрестя з вулицею Архітектора Артинова до будинку 51. Саме там заплановано виконання будівельних робіт.

Як зазначається, зміни почнуть діяти з 25 березня 2026 року і триватимуть до 25 березня 2027 року.

З огляду на це, тбудівельні роботи можуть вплинути на щоденний трафік у центральній частині міста, тому водіям варто стежити за дорожньою ситуацією та звертати увагу на встановлені знаки.

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Вінницькій області: чому ситуація справді складна.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: про які зміни стало відомо.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду у Вінницькій області: які ціни наразі діють.