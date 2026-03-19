Визначено орієнтовне завершення сезону на 2026 рік в Закарпатській області, органи місцевого самоврядування можуть самостійно коригувати строки відключення опалення.

Завершення опалювального сезону в Закарпатській області буде введено на 2026 рік, за встановленими правилами, повідомляє Politeka.net.

Згідно з урядовою постановою №1267, опалювальний сезон в Україні офіційно триває з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Однак це не означає, що тепло в оселях обов’язково подаватимуть саме до цієї дати.

Хоча 31 березня визначено як орієнтовне завершення сезону, органи місцевого самоврядування можуть самостійно коригувати строки відключення опалення. У першу чергу вони орієнтуються на погодні умови: якщо середньодобова температура перевищує +8 °C і тримається на цьому рівні щонайменше три дні поспіль, подачу тепла можуть припинити раніше.

Водночас в Закарпатській області для об’єктів соціальної сфери можливі винятки. У лікарнях, школах і дитячих садках опалення можуть залишити довше, особливо якщо у квітні спостерігатиметься різке похолодання.

З початку квітня теплопостачальні підприємства поступово переходять на літній режим роботи. У будинках, обладнаних лічильниками, нарахування за опалення в цей період зазвичай мінімальні або відсутні — оплачуються лише залишкові обсяги теплової енергії.

Віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що завершення опалювального сезону не має чіткої прив’язки до календаря. За його словами, вирішальним фактором залишаються фактичні температурні показники.

Також він наголосив, що Україна має достатній ресурс для стабільного проходження опалювального періоду. За потреби подачу тепла можуть продовжити навіть до середини квітня, враховуючи передусім погодні умови.

