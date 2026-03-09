Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що сусіди Ірана хочуть, щоб такої країни не було, як ми не хочемо росії, і вже з’явилися такі ж карти – розчленований Іран, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Трамп мене теж розсердив, каже: «А що, там росія передає розвіддані? Я цьому не вірю». Весь світ знає, що росія передає розвіддані Ірану, а Трамп не хоче вірити. Його речниця каже: «Ну, нехай передають, яка різниця? Ми все одно їх переможемо», – зазначає Михайло Шейтельман.

Водночас, розповідає експерт, з'явилася цікава карта, як американці та ізраїльтяни бачать майбутнє Ірану, як він розділений на кілька частин, хоча незрозуміло, правда це чи ні. Тобто, пояснює він, США все-таки хочуть якось облаштувати Іран, а не просто розбомбити і піти, тому що в такому разі Іран відродиться і все-таки створить атомну бомбу.

Також, відзначає експерт, у нього була розмова з одним азербайджанцем, і він заявив, що Іран вони ненавидять давно і взагалі мріють, щоб цієї країни просто не було, як ми мріємо, щоб не було росії. До того ж, додає він, у нас же теж є карти розчленованої росії, так ось є і нова карта Ірану: Північний Азербайджан, Курдистан, Арабістан, Кашкайстан, Белуджистан і далі, власне, невеликий Іран.

«Ми так само хочемо з росією. У центрі буде невелика Московія, відокремлена країна, вона залишиться дикою, найімовірніше. Але ми будем оточувати її країнами, які будемо поступово цивілізувати. До Московії ще Калугу віддамо. А Брянськ, Тула – їх уже будемо поступово цивілізувати. Московію не візьмемо, нехай живуть там за своїми давніми законами, як мені здається», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко пояснив, що в ситуації з Угорщиною і ремонтом нафтопроводу «Дружба» потрібно діяти прагматично.

Також Politeka писала про те, що Ленов пояснив, в чому небезпека вибору онлайн для України: росіяни вже взламували наші реєстри.





