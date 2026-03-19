Безкоштовне житло для ВПО в Київській області доступне завдяки небайдужим місцевим мешканцям, тож розповідаємо про це більше.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області можна знайти за допомогою платформи "Допомагай", де місцеві розміщують оголошення про можливість тимчасового проживання, повідомляє Politeka.

Сервіс створений для того, щоб допомогти ВПО знайти безпечне безкоштовне житло як в Київській області, так і в інших регіонах.

На платформі періодично з’являються нові пропозиції від власників або людей, які готові надати місце для проживання.

Зокрема, одна з пропозицій доступна у селищі Козин Обухівського району. Там готові прийняти двох людей на будь-який термін.

Ще один варіант розміщення є у місті Українка Обухівського району. У цьому випадку також зазначено, що можуть прийняти двох людей на будь-який термін.

Крім того, на платформі є пропозиція безкоштовного житла для ВПО у селі Козлів Переяслав Хмельницького району Київської області. У цьому випадку мова йде про будинок із трьома кімнатами, де можуть проживати до п’яти людей.

За описом, будинок наразі порожній і потребує облаштування меблями. Зазначається, що в оселі є електрика та пічне опалення, а на подвір’ї знаходиться колодязь і сарай. Також уточнюється, що до Києва дорога займає приблизно 1.30.

Користувачі платформи можуть самостійно переглядати доступні оголошення та зв’язуватися з авторами пропозицій, щоб уточнити умови проживання.

Тимчасовий дах над головою залишається одним із найбільш затребуваних запитів серед переселенців, які шукають можливість тимчасово оселитися у безпечніших регіонах країни.

Саме тому подібні платформи продовжують наповнюватися новими пропозиціями від людей, готових допомогти тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: як змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області: що потрібно мати при собі для отримання.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання круп у Київській області: магазини різко переписали цінники.