Новий графік руху поїздів у Харкові запровадили через тимчасові обмеження на окремій ділянці, що вплинуло на курсування швидкісних експресів.

Новий графік руху поїздів у Харкові передбачає тимчасові зміни у сполученні Інтерсіті між Києвом і нашим облцентром, повідомляє Politeka.

Новий графік руху поїздів зʼявився через те, що пасажирські склади наразі курсують лише до Полтави з подальшими стикувальними маршрутами до Харкова.

В «Укрзалізниці» пояснили, що такі обмеження є вимушеними і пов’язані з технічними та енергетичними факторами, які вплинули на стабільність курсування на цій ділянці.

За інформацією компанії, впродовж останніх тижнів експреси між нашим облцентром і Полтавою змушені були курсувати з використанням резервних тепловозів через обмеження енергопостачання.

Це призводило до суттєвих затримок, які іноді сягали до 3 годин. У деяких випадках пасажири прибували до пункту призначення вже після початку комендантської години, що створювало додаткові труднощі для подальшого пересування містом.

Саме тому новий графік поїздів у Харкові було скориговано з урахуванням необхідності забезпечити більш прогнозований і стабільний рух.

У компанії зазначають, що запровадження стикувальних маршрутів дозволяє мінімізувати затримки та зробити подорож більш комфортною для пасажирів, навіть попри тимчасові обмеження.

В «Укрзалізниці» також повідомили, що наразі тривають відновлювальні роботи, спрямовані на повернення повноцінного курсування швидкісних експресів.

Паралельно, посилено заходи безпеки, що також впливає на курсування на цьому напрямку. Водночас інші маршрути, які прямують до нашого облцентру або з нього, продовжують працювати у звичайному режимі без змін.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс