Прогноз погоди з 20 по 29 березня в Харкові обіцяє різні настрої неба, від похмурих до ясних днів, тому розповідаємо про це більше.

Прогноз погоди з 20 по 29 березня в Харкові дозволяє місцевим жителям планувати свої справи та прогулянки, повідомляє Politeka.

Як йдеться на сайті sinoptik.ua, прогноз погоди з 20 по 29 березня в Харкові передбачає переважно прохолодні ранки та теплі дні.

Так, 20 березня вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11°, проте повітря відчуватиметься трохи прохолодніше через хмарність.

21 березня хмари залишатимуться над містом протягом усього дня, вдень температура досягне +11°, а вночі опуститься до +3°.

22 березня небо залишатиметься переважно похмурим, проте ввечері можливі прояснення, а температура коливатиметься від +3° до +10°.

23 березня обіцяє ясний день без жодної хмаринки, стовпчики термометрів покажуть від +2° вночі до +11° вдень.

24 березня вранці та вдень у місті з’являться хмари, але ввечері небо знову проясниться. 25 березня очікується найтепліший день першої половини тижня, вдень повітря прогріється до +15°, а вночі температура не опуститься нижче +7°.

Хмарність залишатиметься значною, але без опадів. 26 та 27 березня місто залишатиметься під хмарами, вдень температура підніматиметься до +16° та +15° відповідно.

28 і 29 березня в облцентрі небо буде переважно похмурим, вдень температура триматиметься на рівні +15°, а вночі опускатиметься до +7°.

Вологість та вітер коливатимуться в межах середніх показників, а опадів протягом тижня синоптики не прогнозують.

Фахівці радять місцевим враховувати прогноз погоди з 20 по 29 березня в Харкові при плануванні прогулянок та роботи на відкритому повітрі, адже тиждень обіцяє бути мінливим, але без суттєвих опадів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Харківській області: в ПФУ розкрили, кому передбачено надбавку.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме пропонують благодійники.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Харкові: чого варто чекати українцям.