Новий графік руху транспорту в Чернівцях впровадили на популярному маршруті, і це вплине на щоденні поїздки місцевих жителів.

Новий графік руху транспорту в Чернівцях запроваджено з 14 січня для автобусного маршруту №6А, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті КП «Чернівецьке тролейбусне управління», новий графік руху транспорту в Чернівцях передбачає, що №6А тепер курсує за оновленою схемою через Південно-Кільцеву.

Тож змінилася як кінцева зупинка, так і проміжні точки маршруту. Комунальні служби пояснюють, що мета нововведення – покращити організацію курсування у цьому районі та зменшити затори.

Проте пасажирам доведеться звикати до нового розкладу та тривалості інтервалів очікування. Важливо враховувати, що новий графік руху транспорту в Чернівцях означає, що звичні рейси тепер можуть прибувати раніше або пізніше, ніж за старим розкладом.

КП «Чернівецьке тролейбусне управління» наголошує: кінцева зупинка маршруту №6А тепер офіційно розташована на «вул. Південно-Кільцева», і всі пасажири мають орієнтуватися на нові дані.

Зміни маршруту передбачають перегляд проміжних зупинок і адаптацію інтервалів курсування, щоб забезпечити більш рівномірний потік автобусів у годину пік.

Крім того, оновлений розклад передбачає більш зручне сполучення з іншими маршрутами, що курсують через центр міста та Південно-Кільцеву, щоб мінімізувати час очікування пересадок.

Експерти зазначають, що такі зміни, хоч і викликають тимчасові незручності, загалом поліпшують ефективність перевезень.

Вони також радять пасажирам регулярно перевіряти актуальні дані на сайті КП «Чернівецьке тролейбусне управління» або у мобільних додатках, оскільки розклад у місті може коригуватися у разі ремонтів доріг, погодних умов тощо.

