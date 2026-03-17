Грошова допомога для ВПО у Харківській області залишиться для соціально незахищених категорій та тих, хто офіційно працює.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області у березні частково змінює умови нарахування, повідомляє Politeka.

Для деяких категорій фінансування продовжать без змін, тоді як інші переселенці втратять підтримку після закінчення терміну.

Стандартна допомога становить 2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на дитину або особу з інвалідністю щомісяця. Кошти виплачують протягом шести місяців, після чого нарахування автоматично припиняють.

Продовження підтримки без додаткових процедур передбачене лише для найбільш вразливих груп: пенсіонерів із доходом до 9 444 гривень, осіб з інвалідністю I–II групи, дітей з інвалідністю до 18 років, тяжкохворих малюків, сиріт і дітей без батьківського піклування, а також прийомних сімей і батьків-вихователів.

Додатково 2000 гривень можуть отримати переселенці, які офіційно працевлаштовані або зареєстровані як ФОП і здійснюють трудову чи підприємницьку діяльність щонайменше шість місяців безперервно.

Заяв для продовження надходжень подавати не потрібно. Пенсійний фонд України самостійно перевіряє статус працевлаштування та реєстрацію підприємництва й ухвалює рішення про нарахування коштів.

Таким чином, грошова допомога для ВПО у Харківській області залишиться для соціально незахищених категорій та тих, хто офіційно працює, а інші отримувачі після завершення встановленого терміну фінансування втратять. Фахівці радять перевіряти власний статус заздалегідь, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Переселенцям радять регулярно стежити за офіційними повідомленнями та звертатися за консультацією до місцевих органів соцзахисту, щоб не пропустити важливі зміни щодо виплат.

Джерело: Напенсії.

Останні новини України:

