Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надають небайдужі місцеві мешканці, тож розповідаємо про доступні варіанти.

Варіанти безкоштовного житла для ВПО в Одеській області публікують на платформі "Допомагай" для швидкого пошуку безпечного прихистку, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надають місцеві жителі, які готові підтримати людей, змушених покинути свої домівки через війну.

Платформа "Допомагай" пропонує різні варіанти, від окремих кімнат у квартирах до приватних будинків, адаптованих для тимчасового проживання, а також надає контакти для зв’язку безпосередньо з господарями.

У самому місті Одеса є варіанти для жінок, які шукають спільне проживання з місцевими мешканцями. Наприклад, на вулиці Жуковського пропонують кімнату в двокімнатній квартирі з жінкою 68 років.

Вона шукає компаньйона для спільного проживання та спілкування вечорами. Проживати в квартирі можна без додаткових зобов’язань, господиня підкреслює, що за нею доглядати не потрібно.

Інша пропозиція в Одесі на вулиці Онезькій - однокімнатна квартира на другому поверсі двоповерхового будинку. Кімната площею 16 кв.м із кухнею 5 кв.м, душем, туалетом та балконом підходить для жінок з дітьми та домашніми тваринами.

Опалення пічне або електричне, а додаткові умови уточнюються телефоном у господаря. Окрім цього, у селі Калантаївка Роздільнянського району доступний приватний будинок для сімей без дітей, подружжя, пари або людей похилого віку.

Для короткострокового проживання в Одесі на вулиці Бувалкіна можна знайти дві кімнати, доступні на декілька днів. Власники готові прийняти жінок, які потребують тимчасового прихистку на обмежений період.

Саме завдяки таким ініціативам безкоштовне житло для ВПО в Одеській області стає доступним навіть для тих, хто не має знайомих або родини в місті.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто може сподіватися на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: переселенцям дадуть більше виплат, але пощастить не всім.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі: як отримати цю підтримку.