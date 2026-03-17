Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області стосується всіх категорій споживачів.

З березня у Коростені стартує підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області, повідомляє Politeka.

Начальник Комунального виробничо-господарського підприємства, Леонід Якубовський, пояснив, що головні причини змін — зростання цін на паливо, зарплат працівників і запчастин для транспорту. Офіційна інфляція в регіоні сягає 8–10%, а з моменту попереднього підвищення у січні 2023 року тарифи не змінювалися, хоча загальна інфляція перевищила 30%.

Додатково підприємство взяло на себе обслуговування контейнерних майданчиків, які раніше обслуговували ОСББ та керуючі компанії. Ці роботи потребують додаткових ресурсів, що теж вплинуло на зростання вартості послуги.

Ще одним фактором стали зміни у законодавстві та оновлена методика розрахунку тарифів. За словами Якубовського, нові розцінки відповідають чинним нормам.

У середньому ціна для мешканців багатоквартирних будинків зросте приблизно на 70%, для приватного сектору — на 30%. З 1 березня тариф складе 37,28 грн на місяць на одного мешканця багатоквартирного будинку (з ПДВ) та 43,94 грн для приватних осель (з ПДВ).

Для інших категорій споживачів встановлено такі розцінки: змішані побутові відходи — 185,91 грн за 1 куб. м (з ПДВ), великогабаритні — 697,07 грн за 1 куб. м (з ПДВ). Абонентська плата становитиме 5,24 грн (з ПДВ) і нараховуватиметься щомісяця на особовий рахунок.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області обумовлене збільшенням витрат на обслуговування, новими законодавчими нормами та додатковими обов’язками підприємства. Місцева влада радить жителям планувати бюджет заздалегідь та стежити за офіційними повідомленнями КВГП, щоб уникнути непорозумінь.

Щоб своєчасно адаптуватися до нових розцінок, мешканцям рекомендують контролювати рахунки та витрати, адже підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області стосується всіх категорій споживачів.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна місія Житомирщини: лікарні отримали сучасне діагностичне обладнання від фонду «Надія».

Також Politeka повідомляла, Сміттєві «багатоповерхівки» посеред лісу: на Житомирщині лісівників через суд змушують заплатити 1,6 мільйона за забруднення лісу.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Житомирській області: що змінилося для пасажирів.