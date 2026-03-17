З'явилися додаткові графіки відключення світла у Запоріжжі, що будуть тривати 18 березня.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 18 березня будуть діяти в дусятках будинках через профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Відповідну інформацію оприлюднили у компанії «Запоріжжяобленерго».

З'явилися додаткові графіки відключення світла у Запоріжжі на 18 березня, які є необхідним для проведення ремонтних робіт, які допоможуть підвищити надійність електропостачання та запобігти можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

З 9 до 16 години не буде електрики через плановий ремонт в будинках, за адресами:

Лахтінська — №8, 10, 10а, 10б, 12а

З 10 до 16 години будуть тривати додаткові графіки відключення світла. Вони стосуються вулиці:

Садівництва — №3, 7, 11, 12, 15, 33, 187, 4–6 (парні), 18–24, 19–29, 30–42, 37–43

З 9 до 17 години вимикатимуть електрику в Запоріжжі через планові роботи. Обмеження охоплять наступні адреси:

Банківська — №17

Брюлова — №5, 5 (п.1–5)

Володимира Українця — №6, 10 (9 пов) п.1–2, 10 (9 пов) п.3–4, 10 (9 пов) п.5–7, 12, 12 п.1–2, 12 п.3–4, 12а

Гончара — №54–62

Громадянська — №1–17, 2–20, 19–23, 20а, 22, 22а

Долинна — №2–6, 9, 10–22, 11, 11а, 21, 25–35, 26–30, 41

Євпаторійська — №1–2

Зеленоярівська — №1–21, 23, 2–24, 26

Зразкова — №123–139, 138–152

Івана Мазепи — №1–2

Ігора Сікорського — №315, 466а, 468, 468 (п.1–2), 468 (п.3–4), 470 (п.1–2), 470 (п.3–4), 470 (п.5–6)

Козацьких Гетьманів — №2

Кругова — №146, 148, 150, 152, 152 (п.1–3), 154, 154а, 177

Лисичанська — №2, 11, 19–47, 20, 22–60

Михайла Залевського — №2

Мішо Хаджійського — №1–7, 2–16

Павла Глазового — №2, 4, 6

Павлокічкаська — №16А

Солідарності — №27, 29

Українська — №115–119, 121

Учительська — №91–105, 94–110

Чудова — №131–153, 152–180

пров. Кедровий — №1–27, 2–20

пров. Моторний — №1–37, 2–30

пров. Технічний — №1–5, 2, 4.

