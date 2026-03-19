У місті запроваджена нова система оплати проїзду у Львові стала причиною тимчасових змін у роботі громадського транспорту, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили для стабілізації фінансового стану перевізників без підвищення вартості квитків.

Виконавчий комітет погодив коригування умов безготівкових розрахунків строком на один місяць. Обмеження діятимуть як тимчасовий крок для зменшення навантаження на транспортні підприємства.

Головною причиною змін стало різке подорожчання пального. З часу попереднього перегляду тарифів його вартість зросла майже на 40%. Перевізники зверталися до міста з проханням підвищити оплату, однак влада вирішила застосувати альтернативні механізми компенсації витрат.

Одним із ключових рішень стало тимчасове скасування безкоштовних пересадок. Обмеження діятиме з 11 березня до 11 квітня 2026 року. За попередніми оцінками, це дозволить отримати близько 10 млн гривень додаткових надходжень для закупівлі пального та забезпечення стабільного виходу транспорту на маршрути.

Також посилюють контроль за використанням пільгових карток «ЛеоКарт» жителями інших громад. ОТГ надали час до 16 березня для укладення договорів компенсації. У разі їх відсутності картки деактивують, що може зекономити бюджету до 12 млн гривень щомісяця.

Крім того, на місяць призупиняють прийом документів для оформлення нових карток для окремих категорій, зокрема деяких пенсіонерів і військових.

Таким чином нова система оплати проїзду у Львові проходить етап тимчасового коригування, спрямований на збереження стабільної роботи транспорту без зміни вартості поїздок.

Мешканцям радять враховувати нові правила під час планування поїздок і стежити за подальшими повідомленнями міської влади.

