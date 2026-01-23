Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області впроваджується за сприяння Міністерства соціальної політики та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області реалізується благодійним фондом «Карітас Львів УГКЦ» у межах програми підтримки літніх людей та соціально вразливих груп, повідомляє Politeka.

Ключовим майданчиком відповідної ініціативи став Центр життєстійкості «Сильні разом». Його діяльність зосереджена на психологічній підтримці, розвитку навичок самодопомоги та адаптації до складних життєвих обставин. Учасники долучаються до тренінгів, практичних занять і групових вправ для зниження рівня стресу.

Варто також зауважити, що в центрі працюють психолог, соціальний працівник і менеджер соціальної сфери. Вони проводять індивідуальні консультації, тематичні зустрічі та групи взаємопідтримки, що сприяє відновленню внутрішньої рівноваги й покращенню комунікації серед відвідувачів.

Окремий напрям роботи охоплює опрацювання особистих звернень, організацію сімейних заходів і навчальні програми для спеціалістів соціальної, медичної та освітньої галузей, а також представників громадських і релігійних спільнот. Такий підхід дозволяє розширити коло підтримки за межі безпосередніх отримувачів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області впроваджується за сприяння Міністерства соціальної політики та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, допомагаючи літнім мешканцям зміцнити психологічну стійкість і відчути більшу впевненість у повсякденному житті.

Отримати більш детальну інформацію про умови участі українці можуть безпосередньо, звернувшись до фахівців цього центру.

