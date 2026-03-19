Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що, якщо партнери хочуть нашої допомоги з іранськими дронами, то хай дають можливість Україні взяти під контроль тіньовий флот рф.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, окрім допомоги на Близькому Сході, Україна планує ще й розмістити групи перехоплення дронів на британській базі на Кіпрі. Крім того, додає він, президент заявив, що Україна виходить на рівень, коли зможе виробляти надводні дрони, які можуть діяти навіть в океані, що буде цікаво багатьом країнам.

«Залишилось ще нам тут добити російський флот у Чорному морі. А далі, знаєте, про що я подумав? Було би дуже класно, якби ми досягли домовленостей із британцями про те, що ми їм допомагаємо на Кіпрі з їхньою базою і під шумок контролюємо переміщення російського тіньового флоту в Середземному морі, не даємо їм там нормально ходити», – міркує Олександр Мусієнко.

Також, зазначає експерт, можна було би домовитись із країнами Північної Європи, з країнами Балтії, з якими в України дуже хороші відносини, про блокування російського тіньового флоту у Балтійському морі. Ці країни, констатує він, активно допомагають Україні, тож за взаємною домовленістю можна було би піти і на такі кроки.

«Тому було би дуже непогано. Ми вам – допомогу з дронами, а ви нам – можливість контролювати тіньовий флот рф, аби не давати йому виходити в море. Я вважаю, що могла би бути рівнозначна взаємовигідна домовленість. Ми би позбавили путіна дуже серйозного економічного ресурсу, доходів до бюджету», – пояснює Олександр Мусієнко.

