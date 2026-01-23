Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области осуществляется при содействии Министерства социальной политики и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области реализуется благотворительным фондом «Каритас Львов УГКЦ» в рамках программы поддержки пожилых и социально уязвимых групп, сообщает Politeka.

Ключевой площадкой соответствующей инициативы стал Центр жизнестойкости "Сильные вместе". Его деятельность сосредоточена на психологической поддержке, развитии навыков самопомощи и адаптации к сложным жизненным обстоятельствам. Участники приобщаются к тренингам, практическим занятиям и групповым упражнениям для снижения уровня стресса.

Следует также отметить, что в центре работают психолог, социальный работник и менеджер социальной сферы. Они проводят индивидуальные консультации, тематические встречи и группы взаимоподдержки, которые способствуют восстановлению внутреннего равновесия и улучшению коммуникации среди посетителей.

Отдельное направление работы охватывает проработку личных обращений, организацию семейных мероприятий и обучающие программы для специалистов социальной, медицинской и образовательной отраслей, а также представителей общественных и религиозных общин. Такой подход позволяет расширить круг поддержки за пределы непосредственных получателей.

Получить более подробную информацию об условиях участия украинцы могут напрямую обратиться к специалистам этого центра.

