У Кіровоградській області 20 березня тимчасові відключення світла торкнуться лише окремих населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Як зазначили у пресслужбі «Кіровоградобленерго», обмеження запроваджуються у межах запланованих робіт на електромережах.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 20 березня вводяться за десятками адрес. Жителям регіону радять заздалегідь ознайомитися з переліком населених пунктів і адрес, де діятимуть графіки відключень. Це дозволить краще підготуватися до графіків відключення світла у Кіровоградській області на 20 березня і врахувати їх під час планування щоденних справ.

З 9 до 17 години триватимуть вимкнення в населеному пункті Аджамка, проте обмеження охоплять тільки такі вулиці:

Героїв України — 159, 161, 165–167, 169, 171, 175, 177, 192, 194, 196, 198, 202, 204, 208, 210

Ставкова — 52, 59, 73

Колодязна — 1

Кар'єрна — 1–2, 5, 7А

Кримська — 6, 10

Фестивальна — 1, 3, 7, 9

Через плановий ремонт будуть вимикати електрику в селі Нововолодимирівка. Знеструмлення діютимуть за адресами:

Героїв України — 9, 16

З 9 до 13 години будуть тривати вимкнення в населеному пункті Підгайці. Електрика зникне в будинках, що розташовані на вулицях:

Спортивна — 1, 3, 10

Східна — 1, 3, 3а, 3б, 3б/1, 3г, 7, 9, 11, 13, 15, 16А, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 49, 51, 53

Зарічна — 2, 4, 11, 13–14

Козацька — 1–3, 7–8, 10–11, 14

Шевченка — 1–2

Степова — 1–18, 20, 20Б, 21–22, 24–25, 25а, 26–28, 30–34, 36, 38, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58

Тарана — 20, 26

Тіниста — 1–5, 8, 10–11, 13–15.

