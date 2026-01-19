Подорожчання проїзду в Київській області стане ще одним викликом для пасажирів.

Подорожчання проїзду в Київській області наближається, повідомляє Politeka.

У Київській області повідомляють про очікуване подорожчання проїзду в маршрутках. З 20 січня вартість квитків на деяких маршрутах підвищиться, зокрема на №301 та №742.

Останнє підняття тарифів відбулося навесні минулого року. Наприклад, проїзд на 301 маршруті від Вишневого до метро коштував 50 гривень. Тепер пасажирам доведеться розраховуватися за поїздку за новими цінами, які поки офіційно не оголошені.

Варто зауважити, що причиною зміни тарифів перевізники називають подорожчання складових собівартості. Зростання цін на пальне, запчастини, електроенергію та комунальні послуги суттєво збільшило витрати підприємств. Крім того, фінансовий стан галузі ускладнює війна, що позначається на доходах компаній.

Пасажири вже висловлюють занепокоєння щодо нового рівня тарифів. Деякі зазначають, що регулярні поїздки стають дорожчими, а для деяких сімей це може бути відчутним навантаженням на бюджет.

Наголошується, що підвищення цін необхідне для підтримки стабільності перевезень та безпеки пасажирів. Водночас вони обіцяють, що зміни не будуть різкими і плануються з урахуванням потреб населення.

Експерти зазначають, що підвищення тарифів — частина загальної тенденції на ринку перевезень у регіоні, де через зростання витрат та інфляцію підприємства змушені коригувати ціни.

Таким чином, подорожчання проїзду в Київській області стане ще одним викликом для пасажирів, водночас підтримавши роботу маршруток у складних економічних умовах.

