Подорожание проезда в Киевской области близится, сообщает Politeka.

В Киевской области сообщают об ожидаемом подорожании проезда в маршрутках. С 20 января стоимость билетов на некоторых маршрутах повысится, в том числе на №301 и №742.

Последнее поднятие тарифов произошло весной прошлого года. К примеру, проезд на 301 маршруте от Вишневого до метро стоил 50 гривен. Теперь пассажирам придется рассчитываться за поездку по новым ценам, которые пока официально не объявлены.

Следует заметить, что причиной изменения тарифов перевозчики называют удорожание составляющих себестоимости. Рост цен на горючее, запчасти, электроэнергию и коммунальные услуги существенно увеличил расход предприятий. Кроме того, финансовое состояние отрасли усложняет война, отражающаяся на доходах компаний.

Пассажиры уже выражают обеспокоенность по поводу нового уровня тарифов. Некоторые отмечают, что регулярные поездки становятся более дорогими, а для некоторых семей это может быть ощутимой нагрузкой на бюджет.

Подчеркивается, что повышение цен необходимо для поддержания стабильности перевозок и безопасности пассажиров. В то же время, они обещают, что изменения не будут резкими и планируются с учетом потребностей населения.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов — часть общей тенденции на рынке перевозок в регионе, где из-за роста расходов и инфляции предприятия вынуждены корректировать цены.

Таким образом, подорожание проезда в Киевской области станет еще одним вызовом для пассажиров, одновременно поддержав работу маршруток в сложных экономических условиях.

Источник

