Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області дозволяє забезпечити продуктовими наборами найбільш вразливі категорії.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області розпочала попередню реєстрацію на отримання харчових наборів для внутрішньо переміщених осіб із Енергодара, повідомляє Politeka.

Програму реалізують за підтримки міжнародного благодійного фонду Global Empowerment Mission Ukraine.

Допомога розрахована на родини, які опинилися у складних обставинах через війну. Продуктові пакунки призначені для людей віком від 60 років, осіб з інвалідністю, багатодітних, одиночних батьків, вагітних жінок (7+ місяців), онкохворих і пацієнтів із серйозними захворюваннями, а також тих, хто евакуювався з Енергодара у 2025–2026 роках.

Видача харчових наборів відбудеться з четверга, 22 січня, по суботу, 24 січня. Щоб скористатися програмою, необхідно пройти онлайн-реєстрацію за формою. Реєструє лише один представник домогосподарства, оскільки на кожну сім’ю видається один комплект продуктів.

Під час отримання набору потрібно мати оригінали документів або їх електронні копії у застосунку «Дія»: паспорт отримувача, довідки ВПО всіх членів сім’ї, ідентифікаційні номери дорослих та підтвердження належності до категорії вразливості. Родини, які вже отримували попередні набори, до участі не допускаються.

Видача відбудеться за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 54а (вхід зі стоянки з боку проспекту). Для довідок можна звертатися за телефонами: +380 93 707 87 86 або +380 95 941 49 28.

Організатори наголошують, що гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області дозволяє забезпечити продуктами найбільш вразливі категорії та закликають приходити у визначений час із повним пакетом документів для ефективного отримання підтримки.

