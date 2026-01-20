Складено детальні графіки відключення світла в Житомирській області на 21 січня.

Графіки відключення світла в Житомирській області на 21 січня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових технічних та ремонтних робіт на електромережах, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

Ввводяться графіки відключення світла в Житомирській області на 21 січня. Вони діютимуть через планові роботи в регіоні. Зокрема, в Коростенському районі триватимуть обмеження з 9 до 17 години в таких населених пунктах:

Полянка вулиці:

Дружби — 6

Партизанська — 1, 11, 2, 7

Щаслива — 1, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 8

Граби вулиці:

Зарічанська — 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 4, 6, 7А, 8

Космонавтів — 10, 12, 12А, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 4

Лісова — 1, 9, 11, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 7, 8

Сонячна — 2, 3, 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Терехова — 1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43

Незалежності — 12

Грозине вулиці:

Володимира Шленчака — 22, 26

Борова — 29

Новосілка вулиці:

вул. Вишнева — 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18

вул. Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 30, 33/а, 37, 41

Через розчищення траси з 9 до 17 години знеструмлять Андрушівську громаду. А саме, обмеження стосуються Андрушівки та будинків за адресами:

Зазулінського — 16, 18

Зозулінського — 16, 18, 20, 20б, 22а

Івана Мазепи — 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 1А, 4, 4/1.

Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

