Составлены подробные графики отключения света в Житомирской области на 21 января.

Графики отключения света в Житомирской области на 21 января вводятся в связи с проведением плановых технических и ремонтных работ на электросетях, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житомиробленерго".

Вводятся графики отключения света в Житомирской области на 21 января. Они будут действовать из-за плановых работ в регионе. В частности, в Коростенському районе будут продолжаться ограничения с 9 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

Полянка улицы:

Дружбы - 6

Партызанська - 1, 11, 2, 7

Щаслыва - 1, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 8

Грабы улицы:

Заричанська - 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 4, 6, 7А, 8

Космонавтив - 10, 12, 12А, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 4

Лисова - 1, 9, 11, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 7, 8

Сонячна - 2, 3, 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Терехова — 1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43

Незалежности - 12

Грозыне улица:

Володымыра Шленчека - 22, 26

Борова — 29

Новосилка улицы:

ул. Вышнева - 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18

ул. Садова - 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 30, 33/а, 37, 41

Из-за расчистки трассы с 9 до 17 часов обесточат Андрушевское общество. А именно, ограничения касаются Андрушивкы и домов по адресам:

Зазулинского - 16, 18

Зозулинского - 16, 18, 20, 20б, 22а

Ивана Мазепы - 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 3 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 1А, 4, 4/1.

Графики отключений "Житомиробленерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

