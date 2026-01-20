АТ "ДТЕК Одеські електромережі" попереджає про додаткові графіки відключення світла по області на 21 та 22 січня 2026 року.

Енергетики оголосили нові графіки відключення світла в Одеській області на 21 та 22 січня 2026 року на час проведення планових робіт у мережах, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, у середу, 21 січня, додаткові графіки відключення світла в Одеській області частково діятимуть у таких населених пунктах:

Новоборисівка (вулиці Смілива, Космонавтів, Добросусідська, Лесі Українки, Паркова, Центральна) – з 8:00 до 19:00;

(вулиці Смілива, Космонавтів, Добросусідська, Лесі Українки, Паркова, Центральна) – з 8:00 до 19:00; Південне (вул. Берегова, 11, Заводська, 3, 3А), Григорівка (Заводська 6, Чорноморська, 1) – з 8:00 до 17:00.

(вул. Берегова, 11, Заводська, 3, 3А), (Заводська 6, Чорноморська, 1) – з 8:00 до 17:00. Роздільна (Водопровідна, Затишна, Злагоди, Київська, Кишинівська, Козацька, Ольгіївська, Осіння, Південна, Понятівська, Святого Інокентія, Січова, Стуса, Тираспольська, Транспортна, Храмова, Чорноморського козацтва, Щаслива та низка провулків), Матишівка (Дружби, Садова) – з 9:00 до 19:00.

У межах Куяльницької громади знеструмлення відбуватимуться протягом двох днів, 21 та 22 числа, з 8:00 до 17:00 в селі Мандарівка по вул. Новоселів, а 22.01 додатково обмеження електропостачання з 8:00 до 19:00 торкнуться сіл Соболівка (Польова) та Затишшя (Степова), пише Politeka.

Також додаткові графіки відключення світла діятимуть із 8:00 до 19:00 у межах Окнянської селищної територіальної громади:

21 січня – Маяки, Новокрасне (Верхня, Набережна, Храмова), Степанівка (Анісимова, Вишнева, Дружби, Затишна, Комарова, Миру, Одеська, Плавнева, Садова, Середня, Шевченка, пров. Тихий);

(Верхня, Набережна, Храмова), (Анісимова, Вишнева, Дружби, Затишна, Комарова, Миру, Одеська, Плавнева, Садова, Середня, Шевченка, пров. Тихий); 22 – Ставрове, Іванівка, Антонівка (Мирна, Соборна, Центральна, Шкільна, Перший район), Володимирівка (Шевченка), Дем’янівка, Степанівка (ті ж вулиці, що і 21.01).

