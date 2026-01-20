АО "ДТЭК Одесские электросети" предупреждает о дополнительных графиках отключения света по области на 21 и 22 января 2026 года.

Энергетики объявили новые графики отключения света в Одесской области на 21 и 22 января 2026 на время проведения плановых работ в сетях, сообщает Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, в среду, 21 января, дополнительные графики отключения света в Одесской области будут частично действовать в следующих населенных пунктах:

Новоборисовка (улицы Смелая, Космонавтов, Добрососедская, Леси Украинки, Парковая, Центральная) – с 8:00 до 19:00;

(улицы Смелая, Космонавтов, Добрососедская, Леси Украинки, Парковая, Центральная) – с 8:00 до 19:00; Южное (ул. Береговая, 11, Заводская, 3, 3А), Григоровка (Заводская 6, Черноморская, 1) – с 8:00 до 17:00.

(ул. Береговая, 11, Заводская, 3, 3А), (Заводская 6, Черноморская, 1) – с 8:00 до 17:00. Раздельная (Водопроводная, Уютная, Согласия, Киевская, Кишиневская, Казацкая, Ольгиевская, Осенняя, Южная, Понятовская, Святого Иннокентия, Сечевая, Стуса, Тираспольская, Транспортная, Храмовая, Черноморского казачества, Счастливая и ряд переулков), Матишевка (Дружбы, Садовая) – с 9:00 до 19:00.

В пределах Куяльницкой общины будут обесточения в течение двух дней, 21 и 22 числа, с 8:00 до 17:00 в селе Мандаровка по ул. Новоселов, а 22.01 дополнительно ограничение электроснабжения с 8:00 до 19:00 коснутся сел Соболевка (Полевая) и Затишье (Степная), пишет Politeka.

Также дополнительные графики отключения света будут действовать с 8:00 до 19:00 в пределах Окнянского поселкового территориального общества:

21 января – Маяки, Новокрасное (Верхняя, Набережная, Храмовая), Степановка (Анисимова, Вишневая, Дружбы, Уютная, Комарова, Мира, Одесская, Плавневая, Садовая, Средняя, ​​Шевченко, пер. Тихий);

(Верхняя, Набережная, Храмовая), (Анисимова, Вишневая, Дружбы, Уютная, Комарова, Мира, Одесская, Плавневая, Садовая, Средняя, ​​Шевченко, пер. Тихий); 22 – Ставрово, Ивановка, Антоновка (Мирная, Соборная, Центральная, Школьная, Первый район), Владимировка (Шевченко), Демьяновка, Степановка (те же улицы, что и 21.01).

