Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає фактичні витрати та забезпечує надійну роботу мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються вартості водопостачання та водовідведення у місцевих громадах.

У Ставищенській територіальній громаді селищна рада затвердила нові розцінки з урахуванням витрат на електроенергію, обслуговування обладнання та оплату праці персоналу. Мета змін — гарантувати стабільну роботу водопровідних та каналізаційних систем протягом року.

Для мешканців встановлено такі тарифи: подача води — 30,54 грн за кубометр без ПДВ і 36,65 грн із податком; водовідведення — 36,21 грн без ПДВ та 43,45 грн із податком. Комунальне підприємство інформує про всі оновлення через офіційні сайти та публічні оголошення.

Контроль за виконанням нових ставок здійснює заступник селищного голови. Місцеве ЖКП підкреслює, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає фактичні витрати та забезпечує надійну роботу мереж.

Влада радить громадянам планувати бюджет, відстежувати актуальні повідомлення та оплачувати рахунки вчасно. Соціально вразливі категорії можуть користуватися пільгами й державною підтримкою, що пом’якшує фінансове навантаження.

Експерти зазначають, що своєчасне планування платежів допомагає уникнути заборгованості та підтримує безперебійну роботу комунальних систем у громаді.

Незважаючи на це, в області є також хороші новини. Зокрема, жителі мають можливість отримати безкоштовне житло.

Доступні варіанти дозволяють забезпечити безпеку та базові умови для життя, особливо для тих, хто змушений був залишити рідні домівки через бойові дії.

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.