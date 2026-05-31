Графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 червня в Вінницькій області потребує дотримання правил безпеки.

Графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 червня в Вінницькій області оприлюднила Калинівська дільниця Хмільницького УЕГГ у зв’язку з плановими ремонтними роботами на газопроводі низького тиску в місті Калинівка, передає видання Politeka.

Обмеження газопостачання стартує 1 червня о 09:00 та триватиме до 5 червня 2026 року. У цей період тимчасово припинять подачу газу для низки житлових вулиць і приватних адрес у різних районах населеного пункту.

Під відключення потрапляють вулиці Івана Дзюби, Князя Володимира, Машинобудівників, Костянтина Васюка, Нова, Левка Лук’яненка, Промислова, а також будинки з номерами 20, 21, 22, 24 і окремі проспекти №1 та №2. Також у переліку — вулиця Миколи Гоголя та проспект Незалежності.

Відновлення подачі ресурсу відбудеться після завершення всіх технічних заходів і перевірки системи на безпечну роботу. Точний час запуску залежатиме від темпів виконання ремонтів.

Мешканцям рекомендують перекрити крани перед газовими приладами одразу після зупинки постачання. Після завершення робіт необхідно забезпечити доступ працівникам газової служби для проведення контрольного пуску та перевірки обладнання.

У компанії наголошують, що графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 червня в Вінницькій області є вимушеним заходом, пов’язаним із технічним обслуговуванням мереж і спрямованим на підвищення безпеки споживачів.

Фахівці радять завчасно підготувати побутові прилади та врахувати, що графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 червня в Вінницькій області потребує дотримання правил безпеки.

