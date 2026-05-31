Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксується на тлі коливань цін на молочні, м’ясні та жирові товари, що відображає загальну тенденцію зростання вартості харчового кошика, передає Politeka.

За оновленими даними ринку, сметана «Простонаше» 20% (340 г) коштує в середньому 64,20 грн. У торгових мережах Megamarket і Novus її продають по 62,50 грн, у Metro — 67,60 грн. Порівняно з квітнем середній показник зріс із 63,33 грн, тобто додав 5,53 грн за місяць.

У сегменті жирів маргарин «Олком Вершковий» 72,5% (200 г) демонструє помірне зростання. Середня ціна становить 42,70 грн. У Novus продукт коштує 42,49 грн, в Auchan — 42,90 грн. Місяцем раніше середній рівень був 39,83 грн, що означає приріст на 1,50 грн.

М’ясна категорія показує більш відчутну динаміку. Буженина «Ятрань» (1 кг) у середньому продається за 757,08 грн. У різних мережах ціна коливається від 699,00 грн у Megamarket до 815,40 грн у Metro. У квітні середній показник становив 696,58 грн, тож зростання сягнуло 30,71 грн.

Аналітики відзначають, що на загальну ситуацію впливають витрати виробників, логістика та сезонні коливання попиту. У різних категоріях темпи зміни вартості суттєво відрізняються, але загальний тренд залишається висхідним.

На цьому тлі подорожчання продуктів у Дніпропетровській області розглядається як частина ширшого процесу корекції цін на продовольчому ринку України.

Експерти прогнозують, що найближчим часом різких стрибків не очікується, однак поступове коригування вартості може зберігатися залежно від ситуації з витратами виробників і попитом споживачів.

Джерело: Мінфін

