У межах програми безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі передбачено різні інтервали звернень.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі надає гуманітарний центр «Гостинна хата», який системно організовує продовольчу підтримку для соціально вразливих мешканців міста, передає Politeka.

У фонді повідомляють, що розподіл наборів відбувається хвилями та залежить від наявних запасів. Окремі акції проводять у визначені дні, коли формуються чергові партії харчів для одеситів і переселенців.

Остання масштабна роздача пройшла 20 квітня 2026 року о 12:00. Тоді людям видавали готові харчові комплекти, включно з товарами швидкого споживання.

Інформацію про проведення заходу підтверджує сам благодійний центр. Організатори зазначають, що звернутися могли всі внутрішньо переміщені особи незалежно від попередніх візитів.

Обсяг допомоги визначався складом родини. Також діють внутрішні правила, запроваджені з лютого 2025 року, які регулюють черговість отримання та періодичність звернень.

Видача обмежується лімітом — до 50 пакунків щодня. Пріоритет отримують нові переселенці, які нещодавно оформили статус ВПО.

У межах програми безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі передбачено різні інтервали звернень: для новоприбулих — раз на місяць протягом перших трьох місяців перебування.

Інші категорії можуть отримувати набори раз на два місяці. До них належать багатодітні родини, одинокі матері, вагітні жінки та люди з інвалідністю першої й другої групи.

Окремо визначено підтримку для літніх громадян: допомога доступна особам від 70 років, які проживають самостійно, або домогосподарствам, де мешкають двоє пенсіонерів такого віку.

Останні новини:

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: хто може отримати 1000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Шанс для пенсіонерів в Одесі: яка гуманітарна допомога доступна літнім українцям і не тільки.