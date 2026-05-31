Подорожчання проїзду у Волинській області планують обговорити на найближчому засіданні виконавчого комітету міської ради у Нововолинську, повідомляє Politeka.

Відповідний проєкт рішення оприлюднили на офіційній платформі Нововолинської міської ради, а причиною подорожчання проїзду в Волинській області називають фінансові труднощі приватних перевізників.

Підприємці вказують на суттєве збільшення витрат на паливно-мастильні матеріали, запчастини, технічне обслуговування автобусних парків та виплату заробітної плати водіям.

Варто пояснити, що розмови про перегляд вартості пасажирських перевезень у регіоні розпочалися слідом за обласним центром.

У Луцьку аналогічні процеси вже відбулися, а тепер черга дійшла і до інших великих громад краю. Перевізники опинилися у складних економічних умовах.

Тому місцева влада змушена реагувати на їхні звернення, аби не допустити зупинки громадського транспорту. Проєкт документа містить чіткі розрахунки майбутньої вартості поїздок у межах міста Нововолинськ.

Згідно з оприлюдненими даними, ціна однієї поїздки за умови використання електронного квитка становитиме 17 гривень.

Для тих пасажирів, які розраховуватимуться готівкою безпосередньо у салоні автобуса, тариф буде вищим і складе 20 гривень.

Місцева влада запевняє, що для окремих категорій населення умови залишаться максимально лояльними.

Прогнозоване подорожчання проїзду у Волинській області не торкнеться школярів, для яких збережеться діюча пільгова ціна.

Учні загальноосвітніх закладів зможуть їздити у міському транспорті за колишнім тарифом, який становить 10 гривень за умови обов’язкового пред’явлення учнівського квитка.

Коригувати або підвищувати вартість проїзних квитків, які розраховані на фіксовану кількість у 60 та 90 поїздок, наразі не планують.