Прогноз погоди на тиждень 1 по 7 червня в Дніпропетровській області показує, що перші дні літа будуть переважно вологими та похмурими, повідомляє Politeka.

1 червня упродовж дня температура коливатиметься від +12 вночі до +22 градусів удень. Сонце рідко з’являтиметься з-за хмар, а після обіду очікується дощ.

Як проіфнормували на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру, 2 червня похмура атмосфера збережеться.

Невеликий дощ прогнозують ще вночі, однак до ранку він припиниться. Вже у другій половині дня опади повернуться та триватимуть до пізнього вечора. Температура повітря вдень підніметься до +22 градусів.

Прогноз погоди на тиждень 1 по 7 червня в Дніпропетровській області передбачає, що 3 червня у регіоні також буде похмуро. Температура вдень сягне +24 градусів. Дрібний дощ очікується у денні години.

4 червня стане тепліше. Уночі прогнозують близько +16 градусів, а вдень повітря прогріється до +25. Після обіду знову пройде дрібний дощ. Опади триватимуть до вечора.

Прогноз погоди 1 по 7 червня в Дніпропетровській області також вказує на те, що друга половина тижня буде значно теплішою та сухішою.

Уже 5 червня синоптики не прогнозують опадів. Вранці небо буде ясним, однак ближче до середини дня його затягнуть хмари. Температура підніметься до +25 градусів.

6 червня в денні години стовпчики термометрів піднімуться до +27 градусів. Сонце лише зрідка ховатиметься за хмарами, а опадів цього дня не прогнозують.

7 червня температура повітря вдень сягне +26 градусів. Більша частина дня мине без опадів, однак ближче до вечора можливий дощ.

