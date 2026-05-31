Дефіцит продуктів в Кіровоградській області фіксується на тлі скорочення виробництва молочної сировини та очікуваного зростання вартості готової продукції, повідомляють профільні експерти, повідомляє Politeka.

Ринок молока в Україні перебуває під впливом одразу кількох чинників. Серед основних — подорожчання кормів для худоби, що безпосередньо підвищує собівартість виробництва. Додатково ситуацію ускладнюють логістичні витрати та зниження закупівельних цін, через що частина господарств змушена зменшувати обсяги випуску.

Фахівці наголошують, що такі умови формують ризики для стабільності постачання молочної продукції. Водночас різкого зникнення товарів із полиць не прогнозують, оскільки значна частина сировини спрямовується на переробку та експортні канали.

Очікується, що восени молочні вироби можуть подорожчати на 15–25% залежно від категорії. Найбільш відчутні зміни ймовірні у сегментах сиру та масла, де виробничі витрати становлять значну частку кінцевої ціни.

У цьому контексті дефіцит продуктів в Кіровоградській області може проявлятися не у повній відсутності асортименту, а у звуженні вибору та сезонних коливаннях доступності товарів.

Аналітики зазначають, що внутрішній ринок частково врівноважується завдяки перерозподілу продукції між експортом і внутрішнім споживанням. У разі падіння виробництва частина обсягів, яка раніше постачалася за кордон, може залишатися в країні.

Подальша цінова динаміка залежатиме від вартості кормової бази, енергетичних ресурсів та стабільності виробничих процесів у тваринницькому секторі.

